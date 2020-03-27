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5 قرارات لنقابة محامي حلوان بسبب "كورونا".. تعرف عليها

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:59 ص
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نقابة المحامين ـ ارشيفية
نقابة المحامين ـ ارشيفية
أسماء قورة - آيات عامر
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ناشد شعبان زكريا موسى، نقيب محامي فرعية حلوان، أعضاء الجمعية العمومية مراعاة ما تمر به البلاد من حالة قاهرة وطارئة أثرت بالسلب على جموع المحامين.

وأكد "زكريا" خلال اجتماع عُقد الخميس، أن مجلس النقابة الفرعية اتخذ عدة قرارات وهي كالتالي:

أولًا: توفير كافة وسائل الوقاية، والنظافة العامة والشخصية، بكافة غرف المحامين على مستوى النقابة الفرعية، وتعقيمها التعقيم اللازم حفاظًا على حياة الزملاء.

ثانيًا: مخاطبة جميع المسؤولين بوزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، لضرورة تعطيل العمل بالمحاكم، وتعطيل جميع المواعيد الإجرائية، حفاظًا على حياة السادة المحامين والموظفين والمواطنين.

ثالثًا: أبواب النقابة الفرعية مفتوحة لكافة أعضائها، ولن تتخلى عن أي من الزملاء في هذه الظروف العصيبة، على قدر إمكانياتها المتاحة حاليًا، لحين تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة، وتلبية طلبنا الذي تقدمنا به لتوفير مخصصًا لنقابة حلوان لمجابهة تلك الأزمة ولرعاية أعضائها.

رابعًا: على المحامين المترددين على المحاكم الالتزام بقواعد الحيطة والحذر في التعامل مع الأزمة، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم.

خامسًا: مجلس النقابة الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة الزملاء. 

كان رجائي عطية نقيب المحامين، أعلن غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 أبريل المقبل، بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة.

جاء ذلك بعد مطالبة المحامون، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.


يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزرء، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ المزيد من إجرءت الاحترازية لمكافحة فيروس الكورونا.

وأعلن "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفا أنه ستغلق كافة المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساءا إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن هذا القرار غير مطبق على الصيدليات، والمخابز، والمحلات، كما ستعلق تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مؤسسات الدولة ماعدا مكاتب الصحة، منوها بأنه سيتم غلق المقاهي و"الكافيهات" لمدة أسبوعين، واقتصار المطاعم على خدمات التوصيل.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا غلق المراكز التجارية رجائي عطية نقيب المحامين حظر حركة المواطنين حركة المواطنين بفيروس

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