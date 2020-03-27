5 مدن كبرى حول العالم تحولت لجحيم بسبب كورونا

يعيش سكان العالم، حالة من القلق بسبب فيروس كورونا، حيث تغيرت مجريات حياة الملايين من البشر، بيينما ينتشر الفيروس في 177 دولة حيث أصاب الفيروس 491280 شخصًا، وتوفى 22166 آخرين، طبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، كما تغيرت مجريات الحياة في مدن أوروبا الكبيرة التي كانت لا تفارقها حركة السياحة والزوار، وأصبحت الآن مدن أشباح.





1- روما

أصبحت العاصمة الإيطالية روما، التي تعرف باسم "المدينة الخالدة"، مدينة خالية حيث فرضت السلطات حظر التجول الكاملة منذ 13 مارس الماضي، وأغلقت جميع المتاجر بعد قرار الحكومة الإيطالية تعليق جميع الأنشطة للحد من انتشار فيروس كورونا.





أكدت هيئة الدفاع المدني في ايطاليا، مساء الخميس، وفاة 662 حالة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الموتى منذ بداية الأزمة إلى 8165 شخصًا.





وأشارت الدفاع المدني، في مؤتمرها الصحفي اليومي حول أزمة فيروس كورونا، إلى أن عدد الحالات الإيجابية ارتفع إلى 62013 حالة بعد تسجيل 4492 إصابة جديدة بالوباء في الساعات الماضية.





2- نيويورك

تضم ولاية نيويورك، نصف الحالات المصابة بالكورونا في أمريكا، التي بلغ إجمالي عددها 70 ألفا حتي منتصف يوم الخميس، وتجاوز عدد الوفيات 1000 شخص في أمريكا بحلول مساء الأربعاء، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا.





وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا، في ولاية نيويورك، بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وسجلت السلطات 100 وفاة إضافية، ما رفع معدل الوفيات إلى 385 حالة، وكشف أندرو كوومو حاكم الولاية، خلال مؤتمر صحفي، عن أن الولاية التي يعيش فيها حوالي 20 مليون مواطن سجلت حتى صباح الخميس 37 ألف إصابة بالفيروس، وحوالي 30 ألف إصابة.





3- مدريد

توفي في إسبانيا أكثر من 4 آلاف و89 فردًا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعثرت القوات المسلحة قبل عدة أيام، طبقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، على 17 مسنا متوفين فى دور رعاية مسنين بسبب فيروس كورونا.





وأكدت وزيرة الدفاع مارجريتا روبليس، أن كبار السن الأكثر تأثرا بالفيروس، حيث إن 87% من المتوفين هم أشخاص أكبر من 70 عاما، وفقا لمركز تنسيق الطوارئ الصحية.

وبدأت سلطات مدريد، الاثنين الماضي، الاحتفاظ بجثث وفيات كورونا في صالات التزلج، بعد توقف عمليات الدفن في مقابر المدينة، واكتظاظ ثلاجات حفظ الموتى.





وأكد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا رئيس بلدية مدريد، في بيان، أن مديرية المقابر التابعة للبلدية أوقفت عمليات الدفن في مقابر المدينة بسبب اكتظاظها، لافتا إلى أن عدد الوفيات اليومي في مدريد، الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وصل إلى 150 شخصا.





4- برلين

كشفت إدارة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ الألماني، أمس الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في برلين إلى 1645 شخصًا، بزيادة 220 حالة إصابة عن الثلاثاء، كما سجلت السلطات رابع حالة وفاة بسبب كورونا في برلين، لرجل يبلغ من العمر 83 سنة.





وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا حتى مساء الأربعاء 37 الف و323 حالة، من بينها 4332 حالة جديدة يوم الأربعاء، فيما وصلت الوفيات إلى 206 حالات منها 47 حالة وفاة في نفس اليوم.





5- باريس

انضمت عاصمة النور لإجراءات الحجر الصحي، وأعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، الأحد الماضي، وفاة طبيب يعمل في مستشفى في فرنسا بعد أن أُصيب بالفيروس، وهي أول وفاة من هذا النوع في البلاد، موضحا: "أبلغت مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيب يعمل في مستشفى في فرنسا".





وذكرت قناة "فرانس 24"، أن الضحية طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت ضمن المناطق المتضررة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى مدينة ليل، شمال البلاد.