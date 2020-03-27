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"الهجرة": الحد الأدنى لإرسال طائرة لإعادة المصريين بالخارج 140 شخصًا

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:29 ص
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نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كـسـاب أحـمـد
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قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة بالتعاون مع وزارات الطيران والصحة والنقل والخارجية، لحصر أعداد المصريين العالقين في الخارج، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الحد الأدنى لإرسال طائرة للخارج هو وجود 140 مصريًا في الخارج، وموافقة الدول التي سوف تذهب إليها الطائرة، ولكن سيتم العمل على إعادة المصريين العالقين الأقل من 140 شخصا من خلال الطائرات التي ستنقل الأجانب إلى الدول المختلفة.

وأضافت أن الكويت وافقت على ذهاب الطائرات المصرية إلى أراضيها لنقل المصريين العالقين، لافتة إلى أن السفارة المصرية في الكويت أعلنت أرقامها لجميع المصريين الذين لديهم رغبة في العودة إلى بلادهم، ولكن الأولوية للعالقين الذين ليس لديهم دخل للإعاشة في الخارج، معقبة: "لما نخلص موضع العالقين هندخل على موضوع إعادة المدرسين في الكويت"

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

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