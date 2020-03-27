مصري مقيم في إيطاليا: الأجواء سيئة والأرقام تخطت الصين



وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، والذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الحركة منعدمة، وكل يوم يتم الاعلان عن الحالات المصابة من الحماية المدنية ويعقد مؤتمرا، والبلد كلها تنتظر هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن وجود تحسن نسبى في أرقام الإصابات.



وحول الأسباب التى أدت إلى انتشار الفيروس، قال إن إيطاليا وأسبانيا وفرنسا، أكثر دول بها سياحة صينية، ويوجد عدد كبير من مصانع جلود، مملوكة لصينين، والفترة من يناير وحتى فبراير، كان هناك انتشار للصينين فى إيطاليا، بخلاف مباراة الكلاسيكو، وفريق الميلان ملاكه صينيين.



وتابع: كان هناك مباراة فى فبراير بين فالنسيا واتالنتا فى دورى أبطال أوروبا، وجمهور أتالنتا جاء 45 ألف لمدينة ميلانو، وهم من أكثر المدن الموبؤة حاليا، ثم اكتشفوا أن 35 من لاعبى فالنسيا أصيبوا.



وأشار صبري، إلى أن القنصلية العامة لمصر في ميلانو تقدم مساعدات لهم، وتسهل للراغبين العودة إلى مصر، مشددًا على أن جميع المحلات مغلقة ما عدا "السوبر ماركت" والصيدليات، وحتى المصانع التى لا تقدم مواد غذائية تم غلقها تماما.



في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

قال أحمد صبري، مصري مقيم في مدينة ميلانو، الإيطالية، إن الأجواء سيئة، والأرقام تخطت الصين، والبلد مغلق بشكل كامل، ولا أحد يخرج من منزله إلا فى أضيق الحدود.