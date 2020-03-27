وزير التعليم يرد على مطالب إعادة مصروفات المدارس الخاصة (فيديو)



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "48 ساعة" الذي يعرض عبر فضائية "المحور" الخميس، أنه خلال إجازة الصيف سيتم مناقشة الأمر، قبل بداية العام الجديد، لافتًا إلى أن هذا الموضوع ليس توقيته الآن.



وأشار إلى أنه الوزارة على أتم الاستعداد للتدخل كوسيط مع أصحاب المدارس الخاصة لمناقشة هذا الأمر.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال في وقت سابق، إنه لا يعاقب أي طالب على ظروف كورونا التى فرضت علي الجميع وأن مصلحة الطلاب وصحتهم وسلامتهم هى الأهم.

واستعرض شوقي، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقمي هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبناءنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

أبدي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزراة للوساطة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور لبحث "رد جزء من المصروفات".