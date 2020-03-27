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اليوم.. رامي عياش يطرح لمحبيه إعلان حفله لايف "اطلبوا وتمنوا"

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
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يستعد النجم اللبناني البوب ستار "رامي" عياش لاحياء حفل لايف لكل محبيه اليوم الجمعة في الساعه التاسعه مساءً بتوقيت بيروت وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه به علي فيسبوك وإنستجرام.

وتأتي فكرة الحفل تضامنًا مع الظروف الراهنة بسبب فيروس "كورونا" المنتشر في جميع انحاء العالم.

والحفل تحت شعار "خليك بالبيت" وبعنوان "اطلبوا وتمنوا" وايضًا جاء ذلك الحفل تلبيه لطلبات العديد من محبيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم كما يحضر لهم رامي العديد من المفاجأت الخاصة لمحبيه من خلال ذلك الحفل.

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