اليوم.. رامي عياش يطرح لمحبيه إعلان حفله لايف "اطلبوا وتمنوا"









يستعد النجم اللبناني البوب ستار "رامي" عياش لاحياء حفل لايف لكل محبيه اليوم الجمعة في الساعه التاسعه مساءً بتوقيت بيروت وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه به علي فيسبوك وإنستجرام.





وتأتي فكرة الحفل تضامنًا مع الظروف الراهنة بسبب فيروس "كورونا" المنتشر في جميع انحاء العالم.



