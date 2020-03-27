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"المتحدة" تذيع "لقاء الجمعة" للدكتور علي جمعة وعظة البابا تواضروس إسبوعيا
الجمعة 27/مارس/2020 - 01:58 ص
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قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار دورها الوطني عرض لقاء الجمعة مع فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر يوم الجمعة بعد قرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس "كورونا" و يتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.
كما قررت أيضًا عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها للمصريين.
وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة أن هذا يأتي في إطار مجموعة الاجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها.
وأضاف أن الاستاذ تامر مرسي قد اتخذ العديد من القرارات في هذا الاطار في مجملها تدعم توازن المحتوي الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي و اخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.