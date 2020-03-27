ملخص الحلقة السادسة من مسلسل "حكايات بنات 4"









دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "حكايات بنات4" حول مشكلة "عائشة" مع "أيمن" وانفصال "ثائر" عن "فريدة" وفشل "رامي" في مصالحة "جايدا" واختلاف "نور" مع "مروان" وحيرة "جميلة" بين "معتز" "فارس".ويعرض "الفجر الفني" ملخص الحلقة السادسة..١- "نور" فشلت في محاولة صلح زوجها "مروان" لأن "مروان" ومازال "مروان" يتذكر كلام "نور" له، عندما قالت له إنها تريد رجل بجانبها.٢- بينما "عائشة" كل مايشغل تفكيرها هو السباق وحبها للسيارات، الأمر الذي دفعها أن تقدم في مسابقة السباق عندما علمت من صديقتها "أروي"، أن هناك مسابقة، ولكن للأسف عندما ذهبت للتقديم طلبوا منها سيارة معينة وهي لا تمتلك هذه السيارة.٣- أثناء شرح "ثائر" المحاضرة للطلبة، لاقت "نور" خبر أن ابنتها "سيليا"، تعرضت للسقوط من على الكرسي وهي في الحضانة، الأمر الذي دفع "نور" أن تترك المحاضرة وترحل.٤- فيما يخص "حسام" فتشاجر مع المخرج الذي كان يتدرب عنده، وتركه ورحل بعد أن كان يريد أن يتعلم ويحقق جزء من حلمه، ولكن طريقة المخرج أجبرته على ذلك.٥- "نور" تتهم "مروان" بعدم تحمله المسؤولية بعد أن تاركها بمفردها في المستشفي بابنتها، وتصرخ في وجهه ولكن هو شخص سلبي فلم يتأثر بها، واعترف أنه أخطأ بكل هدوء وتركها ورحل.٦- "عائشة" تطلب من "عمرو" أن يساعدها ويعطي لها السيارة الخاصة به كي تشارك في السباق، ولكنه يرفض، مما يدفعها بأن تقوم بحيلة ظريفة، حتى تأخذ السيارة دون علمه.٧- فيما يخص "جايدا" فهي قررت أن تعطي "رامي"، درساً لن ينساه، فمثلت أنها رجعت له كحبيبة، وبعدها طلبت منه أن يعزمها على العشاء، ومن ناحية أخرى اتصلت بحبيبته القديمة"شيرين"، وتعمدت أن تبين لها ماذا يقول عنها، ودرات مشكلة كبيرة بين جايدا ورامي حتي تدخل حسام ومنعه عن جايدا.٨- "ثائر" تواصل مع "نور" حتي يطمن على ابنتها، هذا الاتصال أسعد "نور" كثيراً، وابتدت تفكر في "ثائر" كصديق وأخ كبير لها.٩- علمت والدة مروان ماحدث لحفيدتها "سيليا"، الأمر الذي دفعها بأن تطلب من مروان ونور أن تأخذ "سيليا"، ووصفت "نور" أنها مهملة، فلم تتحمل "نور" هذه الإهانة وأخذت ابنتها وذهبت إلى منزل "جميلة".١٠- "ثائر" ذهب إلى "فريدة" ليطمن عليها، ولكن "فريدة" تجاهلته، لأنه جرح مشاعرها من قبل، وعلى الرغم أنها مازالت تحبه، إلا أنها تحاول أن تتأقلم على الوضع.١١- "جميلة" تحاول أن تقدم المساعدة للفتاة التي أعلنت مشكلتها من قبل على جروب حكايات بنات، عندما علمت أنها انفصلت عن زوجها ولم يعد لها مكان تسكن فيه.١٢- "عائشة" تتفاجيء بأن ميعاد الاشتراك في السباق انتهي قبل موعده بسبب كثرة عدد المشتركين، وهناك تقابل "أيمن" الذي يستهزئ بها ويصفها بأنها لا تصلح غير في سباق "الدراجات".مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشرف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى، كريم العمري وعدد آخرين من الفنانين الشباب.