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"المتحدة": كافة البرامج الحوارية تعمل طوال أيام الأسبوع

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:47 ص
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بوابة الفجر
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صرح المهندس حسام صالح المتحدث بأسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن برامج "مساء dmc"  و"كل يوم" على قناة "ON" و "من مصر" على CBC و "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" ستعمل طوال ايام الأسبوع فى مواعيدها المعتادة وذلك أثناء أيام فرض حظر انتقال المواطنين.  

وجاء ذلك بناء على قرار الأستاذ تامر مرسى رئيس مجموعة المتحدة وذلك اهتماما بعرض مزيد من المحتوى الهادف الذي يهم المشاهدين خلال الظروف الراهنة الاستثنائية التي يمر بها العالم.

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