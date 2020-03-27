أبرزها "أزمة وهتعدي".. أغاني المطربين عن فيروس "كورونا"





أزمة وهتعدي



واقع مجنون









أصبح فيروس "كورونا"، هو حديث العالم بعد أن أدخل القلق والخوف في قلوب الشعوب، حيث أن المرض الذي يسببه الفيروس لا علاج له حتى الآن وتسبب في وفاة آلاف الحالات في العديد من الدول حول العالم.وحرص العديد من النجوم على تقديم بعض النصائح للمواطنين، لحين التخلص من أزمة فيروس كورونا المستجد، وكل منهم قام بتقديم شيئ مختلف عن الأخر بطريقته الخاصة، وكان الأبرز هو قيام بعض المطربين بطرح أغاني عن فيروس كورونا.ويستعرض "الفجر الفني" أغاني فيروس كوروناحرص النجم تامر حسني، على تقديم دعاء بأداء بصوته، لرفع البلاء بعد الحاله العامة التي تجتاح العالم من انتشار فيروس كرونا، حيث جاءت كلمات الدعاء في انشغلنا بالرزق عن الرزاق وانشغلنا بالنعم عن المنعم، ولا بنحس ولا بنحس بالنعمة الا لما تروح.كما عمل الفنان أحمد سعد، على توعية الجمهور، من خلال "أزمة وهتعدي" لعدم الخوف الشديد من فيروس كورونا، الذي بات يهدد سلامة وأمن كل الشعوب بكافة أنحاء العالم.على عكس الجميع، سردت الفنانة سميرة سعيد، كل ما يعيشه العالم من خوف وقلق، في فيديو كليب "واقع مجنون" وهو يعتبر توجه إنساني، والذي أظهر في النهايه أن الشعوب هتنصر على فيروس كورونا بإذن الله تعالى.