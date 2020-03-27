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ابنة أحد المتوفين في إيطاليا تروي تفاصيل إصابته بـ"كورونا"

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:40 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
مروة عبدالعزيز
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قالت الدكتورة لورا سامي، ابنة أحد المتوفين القادمين من إيطاليا، إن والدها جاء إلى مصر في آخر طائرة قادمة من ميلانو الخميس قبل الماضي، قبل حظر الطيران. 

وأضافت "سامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى مع الإعلامي وائل الإبراشى، أن والدها منذ أن وصل مطار القاهرة عزل نفسه داخل غرفة وارتدى ماسك، وكان يغيره كل 4 ساعات.

وأشارت إلى أنه تواصل مع مستشفى الحميات بتلا بمحافظة المنوفية، وبعد أخذ مسحة، ثبت أنه مصابًا بكورونا، مضيفة أن والدها يبلغ من العمر 63 عاما، ويعمل في مطعم منذ 30 عاما بميلانو وتوفي إثر إصابته بهذا الفيروس اللعين.

وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، مطلع العام الجاري في الصين، وانتقل منه إلى غالبية دول العالم.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بفيروس إيطاليا

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