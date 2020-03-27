لقبت بملكة جمال العرب .. ما لاتعرفه عن باسكال مشعلاني في ذكرى ميلادها









تحتفل اليوم المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر مارس، وبدأت مشوارها الفني بأول ألبوم لها عام 1991 "سهر سهر"، مع الملحن الدكتور جمال سلامة والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ولكن من اكتشف صوتها هو الملحن إحسان المنذر والشاعر توفيق بركات، ومن ثم صعدت واشتهرت وتعاملت مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من كافة الوطن العربي.وفي عيد ميلادها يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن باسكال مشعلاني..- ولدت باسكال مشعلاني عام 1967، في عائلة صغيرة تتكون من أخ وأخت تعيش في استراليا، وفقدت والدها وهي مازالت صغيرة.- أبرز الألبومات التي قدمتها "نظرة عيونك"، "خيالة"، "نور الشمس"، "لما بشوفك"، "أكبر كدبة بحياتي"، "بحبك أنا بحبك".- أشهر وأجمل ما غنت باسكال مشعلاني كان "حبيب قلبي" ، "لما بشوفك" ، "يا طير الغرام" ، "صعبة عيش من دونك" ، "ولا ده ولا ده".- قامت باسكال مشعلاني بإحياء حفلات والمشاركة في مهرجانات موسيقية في مدن عربية عديدة وفي مختلف أنحاء العالم مثل أدائها في مهرجانات قرطاج وتطوان وأغادير في تونس وحفلات ليالي التليفزيون في مصر ومهرجان المحبة في سوريا.- لقبها رئيس تحرير مجلة الشبكة جورج إبراهيم الخوري ملكة جمال الطرب.- كان لباسكال تجربة مع الإعلانات سنة 1998 في إعلان Head & Shoulders بثت على جميع المحطات العربية والأوربية لمدة ستة أشهر.- حصدت باسكال مشعلاني جائزة عن كثرة بيع ألبومها "بنادي" من شركة ميوزك ماستر عام 1994م.- حصلت باسكال مشعلاني على جائزة عن ألبوم "نور الشمس" من شركة Warner العالمية في ماليزيا بحيث أصبحت أول فنانة عربية دخلت ماليزيا وغنت هناك واحبها الجمهور الماليزي.- حصدت باسكال على جائزة أفضل مطربة للعام 2008 بمهرجان الإسكندرية الدولي للموسيقى.- على الصعيد الشخصي باسكال مشعلاني متزوجة من رفيق عملها الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد ولها منه ولد اسمه "إيلي".