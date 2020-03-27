للوقاية من كورونا.. نصائح مهمة عند شراء الفاكهة والخضراوات

عرض برنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "dmc" مقطع فيديو للدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، يوضح فيه الطريقة الصحيحة لشراء الخضراوات من الأسواق، دون التعرض للإصابة بفيروس كورونا.





وقال "الناظر"، خلال الفيديو: "يجب على أي شخص بينزل السوق لبس الجونتي والكمامة، طالما هناك تعامل الناس".





وأضاف: "في حال شراء الخضار طازجًا يجب نقعها في ماء وخل، لفترة ثم تغسل بماء الحنفية، أما الفاكهة فتغسل بالماء والصابون، أما الخبز فيجب تسخينه على النار".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.