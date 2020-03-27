عاجل.. الجيش الليبي يكشف تطورات جديدة في الحرب مع المليشيات

أصدر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا يكشف فيه عن تطورات خرق الهدنة الإنسانية من قبل مليشيات حكومة فايز السراج، الموالية لتركيا، معلنًا تقدم قوات الجيش وتحقيق انتصارات جديدة.





وقال المسماري في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين فروا أمام تقدم قوات الجيش الليبي، التي تمكنت من تطهير مناطق العسة ورقدالين والجميل وزلطن من سيطرة مليشيات الوفاق، والمرتزقة السوريين".





وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، إن فايز السراج تبنى نيابة عن الحاكم التركي في طرابلس الهجوم الفاشل، على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية، التي حدثت أمس الأربعاء، وأطلق على عمليته اسم "عاصفة السلام" على غرار العملية التركية غصن الزيتون في شمال سوريا، في الوقت الذي سبق أن طالب بإيقاف القتال لظروف إنسانية للتصدي لوباء كورونا.





وأضاف أن ما فعله السراج دليلًا على عدم احترامه للالتزامات الواجبة، ويضعه أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لافتا إلى هذا الاعتراف والأدلة يضعها أمام الليبيين أولا والمجتمع الدولي ثانيا.





وأكد المسماري، على المضي قدمًا في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قوات الجيش، ومعسكراته وقواعده، والشعب الليبي، من عبث مليشيات السراج، والإرهابيين الأجانب، والمرتزقة، والأتراك.





وعلى الصعيد الميداني شهدت جبهات القتال المختلفة هدوءا حذرا، بعد يوم من القتال الشديد سيطر فيه الجيش الليبي على مناطق استراتيجية متقدمة غربي العاصمة طرابلس.





وفي الوقت نفسه استمرت عمليات سلاح الجو التأمينية المنطلقة من قاعدة الوطية، حول سمـاء مدن الجميل ورقدالين والعسه والزاوية وزوارة، حسب ما أعلنت الكتيبة 134 المكلفة بحماية القاعدة.





في حين استمرت المليشيات في استهدافها، حيث تابعت الكتيبة 134 بالجيش الليبي في إفادة أن طائرة حربية تدريب L39 خرجت من قاعدة معيتيقة العسكرية المحتلة من الأتراك، وحاولت استهداف قاعدة الوطيه إلا أن الاستهداف كان فاشلا ولا وجود لأي أضرار.





كما نعت صفحات المليشيات 9 من منتسبيها وإصابة 26 آخرين، فضل عن عدد من المرتزقة السوريين،





وأعلنت الكتيبة 128 مشاة أنها أسرت مساء الأربعاء، عددا من مرتزقة أردوغان، من بينهم أحد عناصر جبهة النصرة في محور النقلية وعدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.





وتمكنت قوات الجيش الليبي من تحرير مدن رقدالين والجميل والعسة وزلطن الاستراتيجية قرب الحدود التونسية عقب التصدي لهجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية.