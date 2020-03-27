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نعرف على المباراة التي تسببت في غيبوبة عبد الحق نوري
الجمعة 27/مارس/2020 - 04:07 ص
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ريهام عبد المحسن
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استفاق الهولندي من أصول مغربية عبد الحق نوري نجم آياكس أمستردام من غيبوبة بعد أزمة صحية أصابت اللاعب لمدة ثلاث سنوات.
وتعرض عبد الحق لنوبة قلبية في يوليو 2017 عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا وذلك أثناء مباراة ودية بين آياكس أمستردام فيردر بريمن الألماني داخل الملعب ليغيب على إثرها عن الوعي واحتاج إلى طائرة لإخراجه وإسعافه.
وعانى عبد الحق نوري من أزمة تسببت في تحطم العديد من خلايا المخ ولم يستيقظ من يومها ليدخل في غيبوبة حتى تمكن من مغادرة المستشفى وأصبح وسط أسرته لأول مرة منذ 3 سنوات.