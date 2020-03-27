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نجم الجونة يقترب من العودة إلى الأهلي

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:33 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية أن الأهلي استقر على إستعادة أكرم توفيق نجم الفريق المُعار إلى الجونة في نهاية الموسم المقبل وعدم عقد أية صفقات أخرى لتدعيم خط وسط الفريق باعتبار أن هذا المركز يوجد به العديد من النجوم وليس بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعبين كثيرين بعد رحيل حسام عاشور.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المقرر أن تنتهي تجربة حسام عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد أن عرض عليه مسئولو الفريق الأحمر الاعتزال وعدم التجديد مع تقديم عدة عروض قوية أبرزها استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذي تم اتخاذه منذ سنوات وهو عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف وذلك نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي وأن تحقق له عائد مالي كبير.

أما النقطة الثانية فهي إعداد عاشور فنياً أو إداريًا بحسب إرادته ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي وأن يتحمل الأهلي جميع تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، وتتمثل النقطة الثالثة في تعاقد قناة النادي مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

وأكدت التقارير الصحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لا يميل لتدعيم مركز خط الوسط وأنه يتجه لاستعادة أكرم توفيق فقط خاصة وأن اللاعب يقدم عروض رائعة مع الجونة كما أن الاهلى يضم لاعبين أصحاب قدرات خاصة في خط الوسط على رأسهم عمرو السولية والمالي آليو ديانج والثنائي المُصاب حمدي فتحي ومحمد محمود الذي سيعود إلى التدريبات في غضون الأشهر القليلة المقبلة بالإضافة إلى إمكانية توظيف لاعبين أخرين في خط الوسط مثل محمود متولي ومحمود مجدي قفشة.

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