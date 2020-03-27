نجم سموحة على رادار الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح استقرت على الدخول في مفاوضات مع إدارة سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن نجم هجوم سموحة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت التقارير الصحفية أن مفاوضات الأهلي جاءت بناء على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذي وضع حسام حسن ضمن أولوياته في الصفقات الجديدة خاصة بعد العقم التهديفي الذي واجه كلا من أليو بادجي ومروان محسن وأيضًا قبل إعارة المغربي وليدر أزارو.





وأوضحت التقارير الصحفية أن قناعة فايلر بحسام حسن جاءت بعد مشاهدته سواء في مواجهة سموحة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي بالإضافة إلى تقرير الجهاز المعاون له قبل اللقاء الذي أكد أن حسام حسن مهاجم مميز ومزعج جدا للمدافعين أو الحراس داخل منطقة الجزاء.





وذكرت التقارير الصحفية أن لجنة التخطيط رغبت في الموافقة على طلبات فايلر حتي لا يحدث أي صدام قبل نهاية ملف تجديد عقده جعلها تعطي الضوء الأخضر لحسم الصفقة.





وأكدت التقارير الصحفية أن أمير توفيق مدير التعاقدات اقترح علي اللجنة إمكانية ضم حسام حسن من خلال الدخول في صفقة تبادلية لضمه وأن الأمر يتوقف على قرار المدير الفني.





وأفادت التقارير الصحفية أن مدير التعاقدات عرض تجديد إعارة الثلاثي ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي لموسم آخر حيث يتبقي في عقد صلاح محسن أقل من ثلاثة شهور إذا تم استئناف الدوري ومعه ناصر ماهر أما الحناوي ما زال مستمر حتى الموسم المقبل.





ونوهت التقارير الصحفية أن لجنة التخطيط رحبت بالاقتراح لكنها تركت حرية القرار لفايلر خاصة أنه طلب مهلة لمراجعة ملف اللاعبين المعارين ومدى تأثيرهم مع الفرق أثناء فترة الإعارة قبل الحكم النهائي.





وألمحت التقارير إلى أنه تم عرض الصفقة التبادلية لمنع أي محاولات من الزمالك الدخول في المفاوضات بعد إعلان حسام حسن مؤخرًا عن وصول عرضين من القطبين لضمه.





وذكرت التقارير الصحفية أن فايلر أبلغ لجنة التخطيط باستمرار الثلاثي في سموحة موسم آخر خاصة أنه يحتاج إلى مهاجم صريح بجوار كلا من مروان محسن وبادجي.