بسبب فيروس "كورونا".. توقف مسلسل هند صبري في سباق رمضان 2020





أعلنت الفنان، خلال مداخلة بقناة "فرانس 24"" توقف تصوير مسلسلها التلفزيوني، "هجمة مرتدة"، الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.





وأضافت: "لن نستطيع أن نكون جاهزين لشهر رمضان، وهناك خسارة كبيرة للمنتجين وللعمال، ويجب أن نتحد لكي نحمي الأكثر ضعفًا فينا".





وتابعت هند صبري: "لا نعلم متى يتم إعادة الصناعة والإنتاج، موضحة أن "الأعمال الفنية تم إيقاف أغلبها في مصر، وهو الذي يهدد عرضها في شهر رمضان، وهناك بعض الأعمال التي يجرى تصويرها، وأنا أقول إن هذا الأمر مستحيل، يجب أن يجرى فض كل هذه الأماكن وأن يلزم الناس بيوتهم".







