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بروسيا دورتموند يفتتح مزاد بيع سانشو في الصيف

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:32 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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حددت إدارة فريق بروسيا دورتموند الألماني سعر بيع نجم الأصفر الألماني الإنجليزى جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

سعر الإنجليزى جادون سانشو
وأشارت تقارير صحفية ألمانية مساء الخميس أن إدارة بروسيا دورتموند تريد 130 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل.

النجم الإنجليزى جادون سانشو جناح الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
وأضافت التقارير الألمانية، أن نجم بروسيا دورتموند الإنجليزي الشاب يسعى للتواجد ضمن أحد الفرق المتأهلة لدورى أبطال أوروبا، فيما أبدى العديد من الأندية وخصوصًا الإنجليزية الاهتمام بالنجم الشاب.

سانشو صراع كبار أوروبا
وأشار المصدر الى أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب بالتعاقد مع سانشو صاحب الـ19 عاماً وهي، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر يونايتد بالإضافة إلي اهتمام ليفربول بضم نجم بروسيا دورتموند الألماني الشاب.

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