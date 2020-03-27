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حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأكتوبر

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، فيما أمرت بالتحريات اللازمة حول نشاطهم.

وكشفت التحقيقات، أن ٥ عاطلين قاموا بارتكاب عدد من السرقات المتنوعة، يستخدموا سيارة ملاكي في جرائهم، ويقوم أحدهم بقيادة السيارة المشار إليها، والأربعة الآخرين بالتبادل بينهم بسرقة الشخص مستقل السيارة، بأسلوب المغافلة، فيما اعترفوا بأماكن تصريفهم للمسروقات.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقي إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورودمعلومات أكدتها التحريات للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام 5 عاطلين سبق اتهامهم في قضايا سرقات متنوعة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، متخذين من دوائر أقسام اكتوبر أول وأكتوبر ثاني واكتوبر ثالث مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد عدة مأموريات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات من القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات وارتكابهم 9 سرقات بنفس الأسلوب بدوائر أقسام شرطة اكتوبر أول، أكتوبر ثاني، اكتوبر ثالث، كما اعترفوا عن مكان تصريفهم المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام، على ذمه التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدره، بمنطقة إمبابة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم في عقده الثاني من العمر، واتجه لنشاطه الإجرامي منذ فترة، إثر احتياجه للمال ولمروره بضائقه مالية، وأنه يعلم أنه المكسب السريع في المخدرات، حيث ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدره، يقوم بترويجها على عملائه بالمنطقة ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزته مبالغ مالية مقابل الإتجار.

وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها والتحريات حول نشاط المتهم إذا كانت لديه معلومات جنائية من عدمه.

وكانت وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجتهه اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

سرقة المواطنين تشكيل عصابي النيابة العامة

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