استثناء الجزارين من الغلق التام بالبحر الأحمر (صور)

أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قرارا باستثناء الجزارين بالمحافظة من قرار الغلق التام يومي الجمعة والسبت.





وكلف المحافظ، الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، بفتح المجازر بكافة مدن المحافظه لكي يتم الذبح يومي الجمعة والسبت، وأن الجزاريين يتم استثنائهم من الغلق التام يومي الجمعة والسبت صباحا.





ووجه صهبي، جميع أطباء المجازر بكافة مدن المحافظة للقيام بتنفيذ تعليمات المحافظ.





وأكد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه تم الذبح بمجزر رأس غارب وسفاجا والقصير، أما مجزر السلام بالغردقة تواجد الأطباء والعاملين فيه ولكن الجزاريين لم يقوموا بالذبح.



