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استثناء الجزارين من الغلق التام بالبحر الأحمر (صور)

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:18 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قرارا باستثناء الجزارين بالمحافظة من قرار الغلق التام يومي الجمعة والسبت.

وكلف المحافظ، الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، بفتح المجازر بكافة مدن المحافظه لكي يتم الذبح يومي الجمعة والسبت، وأن الجزاريين يتم استثنائهم من الغلق التام يومي الجمعة والسبت صباحا.

ووجه صهبي، جميع أطباء المجازر بكافة مدن المحافظة للقيام بتنفيذ تعليمات المحافظ.

وأكد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه تم الذبح بمجزر رأس غارب وسفاجا والقصير، أما مجزر السلام بالغردقة تواجد الأطباء والعاملين فيه ولكن الجزاريين لم يقوموا بالذبح.

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة كورونا:

وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
 
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
استثناء الجزارين من الغلق التام بالبحر الأحمر (صور)
استثناء الجزارين من الغلق التام بالبحر الأحمر (صور)
استثناء الجزارين من الغلق التام بالبحر الأحمر (صور)
استثناء الجزارين من الغلق التام بالبحر الأحمر (صور)
استثناء الجزارين من الغلق التام بالبحر الأحمر (صور)
استثناء الجزارين من الغلق التام بالبحر الأحمر (صور)

الكلمات المفتاحية

غلق المطاعم حظر حركة المواطنين حركة المواطنين البحر الاحمر

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