بشرة سارة في ريال مدريد بشأن كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نهاية الحجر الصحي على نجوم ريال مدريد أمس الخميس بعد أن قضى جميع اللاعبين والعاملين والموظفين حجرًا إجباريا لمدة 15 يوما وذلك بعد أن أعلن النادي في 12 مارس الجاري عن إصابة ترى تومبكينس نجم فريق كرة السلة بفيروس كورونا.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأنه لم يثبت إصابة أي لاعب آخر في النادى بالفيروس بعد دخول الحجر حوالي 750 فردا من النادي الملكي بمن فيهم الرياضيين والعاملين في مختلف الإدارات.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن انتهاء الحجر الصحي لا يعني نهاية فترة العزلة التي فرضها الملكي، حيث لن يعود اللاعبون إلى التدريبات ومثل بقية الإسبان سيستمرون في منازلهم بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة وبذلك سيبقى جميع اللاعبون في العاصمة الإسبانية باستثناء لوكا يوفيتش الذي عاد إلى صربيا الأسبوع الماضي بموافقة إدارة ريال مدريد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نجوم ريال مدريد سيستمرون في تطبيق الخطة التي أعدها زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وتتضمن نصائح غذائية وتدريبات بدنية محددة تحسبًا لأى شيء خاصة وأنه لا يوجد حتى الآن تاريخ لنهاية للموسم الحالي أو عودة لبطولة الدوري.





وعلى جانب آخر، كشفت صحيفة ماركا إن ريال مدريد وضع ملعبه سانتياجو برنابيو تحت تصرف المجلس الرياضي الفائق ليكون بمثابة مستودع وقاعدة لوجستية لإيداع المواد الطبية بعد أن تلقت المنظمة تبرعات كبيرة من شركات وهيئات رياضية واحتاجت إلى مساحة لتخزينها.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه سيتم تسليم المواد التي تم جمعها إلى السل

طات الطبية بموجب أوامر صادرة عن الحكومة حتى يمكن استخدامها بكفاءة للمساهمة في الحد من تفشى فيروس كورونا في إسبانيا كما أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا أمس الخميس عن تسجيل 655 وفاة جديدة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 4089 حالة.



