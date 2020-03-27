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ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:26 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد كشك
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ألقت قوات الأمن بمدينة شربين فى محافظة الدقهلية، القبض على شخص قطع شجرة على الطريق السريع لكفر الترعة القديم، مما نتج عنه سقوط أسلاك الكهرباء.

على الفور انتقل طه أبو العيش وصباح شحاتة نواب رئيس مركز ومدينة شربين وبالتنسيق مع الشرطة والوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم وإدارة الأزمات والكوارث، لإخلاء الطريق السريع من الشجرة.

وبالتنسيق مع الشرطة تم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وبالتنسيق مع قسم الإنارة برئاسة المركز تم صيانة الأعمدة وتغير الأسلاك التالفة وتم إخلاء الطريق أمام المارة ومصادره الشجرة المقطوع تنفيذا لتعليمات المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.

في سياق آخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط ما يقرب من 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية في إطار الجهود المبذولة لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضبط سوق الدواء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم ضبط كميات من أصناف الصيدليات والمستلزمات الطبية شملت 4375 كمامة زرقاء جاهزة ومعدة للبيع، ضبط 277 كمامة بيضاء جاهزة ومعدة للبيع، وضبط كميات كبيرة من المستلزمات الرياضية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الأصناف المذكورة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة وتحرير محضر بالواقعة،وتم التحفظ عليها وعلى ماكينات الخياطة التى تستخدم لتصنيعها.

كما شهدت محافظة الدقهلية جهودا مكثفة في مواجهة فيروس كورونا بتوزيع أكثر من 600 طن من المواد المطهرة اليوم علي مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لمواجهة فيروس كورونا بالمشاركة مع المجتمع المدني للحد من انتشاره، حيث قام هيثم الشيخ نائب المحافظ اليوم الثلاثاء بتوزيع 600 طن من المواد المطهرة علي مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات.

وأكد نائب المحافظ أن عمليات توزيع الكلور علي المراكز والمدن والأحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني.

ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)
ضبط شخص قطع شجرة على الطريق السريع بالدقهلية (صور)

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