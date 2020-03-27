أول تعليق من هيئة المعارض والمؤتمرات عن تخصيص قاعات للمصابين"بكورونا"

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الجمعة، عدم صحة الأخبار المتداولة علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تخصيص بعض قاعات المعارض التابعة لهيئة المعارض والمؤتمرات لعزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت "الوزارة" عبر حسابها على موقع الفيس بوك "ننفي صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي المنسوب كذبا لهيئة المعارض والمؤتمرات والذي يشير إلى تجهيز بعض القاعات للحجر الصحي لمصابين بفيروس كورونا المستجد".









وكانت الهيئة العامة للمعارض أعلنت توقيف جميع الأنشطة والفاعليات التى تنظمها على أرض المعارض وإصدار التراخيص الداخلية، وذلك لتنفيذ تعليمات الإجراءات الأحترازية الصادرة من رئيس الوزراء بإلغاء اي تجمعات للمواطنين؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.