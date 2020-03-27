الفخفاخ: "300 مليون دينار لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والأدوية"

أدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، صباح اليوم الجمعة 27 مارس 2020، زيارة تفقد لمقر الصيدلية المركزية ببن عروس، مرفوقا بوزير الصحة عبد اللطيف المكي، في إطار متابعة سير هذا المرفق الحيوي ومزيد الحرص على تأمين تزويد القطاع الصحي العام والخاص، بالمستلزمات الطبية والوقائية وفق ما تقتضيه حاجيات المرحلة.





وتفقد رئيس الحكومة بالمناسبة المخازن الخاصة، بالمستلزمات الحمائية لفائدة الأطباء والإطارات شبه الطبية، وإطلع على المخزون المتوفر من أدوية ومستلزمات الحماية الفردية.





هذا وأعلن عن تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار، لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والادوية للأشهر القادمة، مؤكدا على وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الايام القليلة القادمة.





وحيّا رئيس الحكومة بالمناسبة، جهود اطارات واعوان الصيدلية المركزية، وثمّن دورها المركزي كمرفق عام في مجابهة ازمة الكورونا.