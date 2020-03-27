صفقة الموسم.. الأهلي يُجهز لضم صاحب الثلاث رئات





بدأ النادي الأهلي في التحرك للتعاقد مع بديل حسام عاشور لاعب وسط الفريق خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة.





يذكر أن النادي الأهلي كان قد قرر الاستغناء عن حسام عاشور في نهاية الموسم الجاري وعدم التجديد له حيث أبلغه النادي بالبحث عن فريق أخر في الصيف.





ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز في الصيف القادم لأن إدارة التعاقد في النادي ترى أنه البديل المناسب لعاشور في الفريق.





وبدأت إدارة التعاقد في النادي الأهلي في التواصل مع نبيل عماد دونجا الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى النادي الأحمر ومعرفة طلباته المادية للانتفال إلى النادي.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.



