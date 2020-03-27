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"بتعملو إية في الشارع هتجبولنا الفيروس".. أبلة فاهيتا تجوب شوارع القاهرة

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:44 م
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أبلة فايهتا
أبلة فايهتا
سيدة صادق
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نشر المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للإعلامية "أبلة فاهيتا"، وهي تقوم بتوعية الجمهور عبر الشوارع بالالتزام بالمكوث في المنزل وعدم نزول الشارع إلا في الضرورة فقط.


ظهرت "أبلة فاهيتا"، في الفيديو وهي تنادي وتقول "نداء من أرملة لسة متطلعة لبقية حياتها إحنا في حالة quarantien حجر صحي يهدكم هتجبولنا الوبا الفيروس بيتنقل بسهولة أقول تاني الفيروس ما بيتشفش ما بيرحمش يلا يا ماما نونا يلا إلبسي الماسك وكفاية رغي وروحي هيجيلكو الفيروس الشلة اللي ماشية هناك تتسنكح بتعملو إية في الشارع هيجيلكو الفيروس التجمعات فيها سم قاتل نداء من أرملة مرموقة خليك قد المسؤولية خليك في البيت".

وظهرت الدومية فاهيتا وهي تركب سيارة وتنظر من الشباك وتتحدث خلال مايك وتقوم بتوجية النصائح في الشوارع المصرية وتحس المواطنين بطريقتها الفكاهية المعتادة علي المكوث في المنزل.

يشار إلي أن الحكومة المصرية فرضت مؤخراً حظر التجول علي المواطنين ووضعت قوانين صارمة لذلك محاوله منها لتقنين إنتشار فيروس "كورونا"

يذكر أن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.

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