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"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:33 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أطلق مركز شباب سفاجا مبادرة "قوتنا فى وحدتنا" للتطهير والتعقيم بمشاركة أعضاء ومجلس إدارة النادى، ضمن الحملة التى يقوم بها مجلس المدينة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة.

ومن جانبه قال رامى النجار مدير مركز سفاجا، إننا قمنا بدورنا تجاه المجتمع، متابعا: نحن تعاونا فى الحملة المكبرة التى أطلقتها الدكتورة هدى المغربى رئيس مجلس مدينة سفاجا، فى تطهير وتعقيم الأماكن العامة والحيوية والمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أنه قاما بتعقيم مركز الشباب ووسائل النقل العام والخاصة.

وأضاف شاذلى ربيع نائب مدير المركز، أن نادى التطوع من أهم أنشطة المركز ويشارك في كل فعاليات المركز بسفاجا، وقام بدوره فى حملة التطهير والتعقيم.


وكانت قد انطلقت حملة للتطهير والتعقيم للشوارع والميادين بمدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، تحت إشراف مجلس المدينة، بالتعاون مع إدارة الأمراض المتوطنة، بقيادة الدكتورة نصرة سعد حامد، وعددًا من المجتمع المدني وشركة النظافة.

وشملت عمليات التطهير والتعقيم مشاركة القوات المسلحة، وجميع الجهات المعنية بمدينة سفاجا، لتطهير عددًا من المناطق السكنية والشوارع والميادين، كما تطرقت الحملة إلى التوعية لربات المنازل بعدم الخروج من المنازل والالتزام بتعليمات الدولة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أهاليهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، أنه تم توعية ربات البيوت بضرورة النظافة العامة باستمرار بالمواد المطهرة من الكلور بالماء مع الاستمرار بالنظافة العامة.

وأكدت على ضرورة متابعة وتحديد مواد التطهير المستخدمة وكمياتها، وتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، والتي أوضحتها الدكتورة نصرة سعد حامد مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالبحر الأحمر.

وأشارت إلى استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، ضمن خطة المدينة والتدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي حافظ البحر الأحمر.

وتابعت: أن الشركة تدعم الوحدة المحلية بماكينات الرش وجميع أدوات التطهير والعمالة المدربة إلى جانب العمل الطبيعي لأعمال رفع المخلفات ونظافة المدينة، كما أكدت أن تم الانتهاء من أعمال تطهير منطقة السوق وتطهير مبنى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأوضحت: أن ذلك يأتي في إطار لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى المدينة.

"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)
"قوتنا في وحدتنا".. حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة بسفاجا (صور)

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا سفاجا

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