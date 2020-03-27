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"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية لمتضرري السيول بعدن

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:28 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة عدن، حيث جرى توزيع 250 سلة غذائية استفاد منها 1,500 فرد في مديرية دار سعد.

يذكر أن المركز قد دشن أمس الأول توزيع مساعدات ايوائية وغذائية للمضررين من السيول في محافظات عدن، والمهرة، وحضرموت، ومأرب، شملت 2,313 سلة غذائية، و 4,000 كرتون من التمور، و308 خيام، و 600 بساط، و790 حقيبة إيواء طارئة، يستفيد منها أكثر من 37,000 فرد.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف عن معاناة المتضررين من الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات اليمنية.

منظمة الصحة العالمية عن الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه المستمر لعمل المنظمة في اليمن.

وأشادت المنظمة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، بالمركز من خلال تقديمه وتوفيره العلاج للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في جمهورية اليمن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عمل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة - ممثلة بالمركز - لليمن الشقيق في جميع المجالات.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، الأربعاء، عن توزيع الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكر المتحدث باسم اللجنة، الدكتور علي الوليدي، أنه تم توزيع هذه الإمدادات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية على الجهات الصحية والمنافذ ومراكز الحجر في المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وتسلمت وزارة الصحة اليمنية، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لمجابهة فيروس كورونا المقدمة من مركز الملك سلمان عبر منظمة الصحة العالمية.

وتحتوي دفعة المساعدات علی 18 صنفا تضم أدوية وكمامات ومحاليل طبية وملابس السلامة المهنية الخاصة بعاملي العزل والمحاجر الصحية.

وأشاد الوليدي، بالدعم السخي من مركز الملك سلمان في دعم اليمن، منوها بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية كشريك أساسي وفاعل للقطاع الصحي.

وفي إطار الحملة السعودية لوقاية اليمن من فيروس كورونا المستجد، دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة الوقاية والتعقيم بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية وصندوق النظافة بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق البلاد.



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