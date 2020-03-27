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لقاء بين قيس سعيد ووزير الخارجية لمتابعة تقدم عمليات إجلاء التونسيين

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:34 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 27 مارس 2020 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري.

وقد كان كل من سير تقدم عمليات إجلاء التونسيين العالقين بالخارج، وحشد الدعم المالي لمجابهة فيروس كورونا، أهم محاور اللقاء، الذي تناول الإجراءات الجارية والقرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق مع بقية الهياكل الحكومية والوزارية، لتسهيل عودة التونسيين العالقين بالخارج من غير المقيمين.

وأفاد نور الدين الري أنه أحاط رئيس الدولة علما، كذلك، بكل الجهود المتواصلة والتحركات الديبلوماسية التونسية الجارية، لمزيد حشد الدعم المالي وأيضا الصحي للمؤسسات الإستشفائية في بلادنا، بتوفير التجهيزات والأدوية وغيرها من وسائل الدعم لمجابهة هذه الجائحة العالمية.

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