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ريال مدريد يطلق مبادرة لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:36 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أطلق نادي ريال مدريد الإسباني، مبادرة جديدة، من أجل مكافحة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا، والذي انتشر بصورة كبيرة في معظم دول العالم.

حيث ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا خلال الساعات الأخيرة لنحو 655 وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 4089 شخصًا، وارتفع عدد الحالات المُصابة لـ56 ألف.

وكان نادي ريال مدريد قد تبرع يوم الأربعاء الماضي بمبلغ 350 ألف يورو، من أجل شراء وتجهيز الاختبارات السريعة والبحوث حول فيروس كورونا.

ثم أصدر ريال مدريد بيانا مساء أمس الخميس، تحدث فيه عن تحويل ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، إلى مخزن لتوزيع الإمدادات الطبية التي تساهم في مكافحة الفيروس اللعين.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في تعليق كل الأنشطة في كل دول العالم، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.

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