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هبوط حاد لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد مكاسب ثلاث جلسات

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:36 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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 تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح يوم الجمعة، بعد موجة صعود لثلاث جلسات هي الأفضل للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي في نحو 100 عام، مع عودة المخاوف حيال الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا سريع الانتشار إلى الواجهة.

ونزل داو 653.70 نقطة بما يعادل 2.90 % إلى 21898.47 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 74.0 نقطة أو 2.82 %مسجلا 2555.87 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.29 نقطة أو 3.12 %إلى 7554.25 نقطة.

 

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البورصة الأمريكية

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