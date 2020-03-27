حاملة طائرات أمريكية تسجل 23 إصابة بفيروس كورونا





أفادت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك ارتفاع جديد بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي تبحر في المحيط الهادئ إلى 23 إصابة.





وفي وقت سابق، تم إجلاء 3 أفراد بعدما جاءت نتيجة فحوص الفيروس إيجابية، في أول عدوى تسجل على متن سفينة حربية أمريكية خلال عملية انتشار.





وقال قائد العمليات البحرية مايك غيلداي: "تم اكتشاف حالات إيجابية إضافية بفيروس كورونا"، مضيفاً أنه "يتوقع مزيداً من الفحوص الإيجابية بين أكثر من 5 آلاف عنصر على متن السفينة الموجودة في غوام ضمن زيارة للمرفأ مقررة مسبقا"، مؤكداً على أن أيا من الحالات ليست خطيرة ولم ينقل أي مصاب إلى المستشفى.





وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: بأن "هناك الآن 23 حالة على الأقل"، ونقلت عن وزير البحرية بالوكالة توماس مودلي قوله: إن "السلطات بصدد فحص كل الطاقم".





وأوضح مودلي أنه خلال "زيارة المرفأ سينحصر الدخول إلى القاعدة بالرصيف بالنسبة لبحارة روزفلت. لن يتمكن أي من موظفي القاعدة أو الموظفين الإقليميين من دخول الرصيف".



