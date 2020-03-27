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إيطاليا تكشف عن عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:38 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال مدير وكالة الأدوية الإيطالية "AIFA" نيقولا ماغريني، اليوم الجمعة، إن "الوكالة سوف تتيح قريباً لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة الإيدز، في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وأضاف ماغريني: "وبالنسبة إلى لأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، فهناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر في ما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير"، مؤكداً على أنه "لم نخرج بعد من أزمة طوارئ فيروس كورونا ولا يجب أن نستسلم، وعلينا أن نبقى في المنازل لمدة 2- 3 أسابيع على الأقل".

كما شدد على أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الإصابات ذروتها في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 553 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 25 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 128 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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