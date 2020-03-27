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"17 قتيلا وسائق هارب".. آخر تطورات حادث الطريق الإقليمي

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:53 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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يكثف رجال مباحث الجيزة، من جهودهم لتحديد مكان هروب السائق المتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في الحادث المروع الذي شهده الطريق الإقليمي أول أمس الأربعاء، وسرعة القبض عليه.

وأكد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن السائق المتسبب في الحادث هرب بعد وقوع الحادث، وتمكنت القوات من القبض على التباع الذي كان يستقل السيارة برفقته، نافيًا ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية حول القبض على السائق وحبسه على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن الحصيلة النهائية لضحايا حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة آخرين على الطريق الإقليمي، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة، أول أمس الأربعاء.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 14 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيات حلوان والصف والقصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

وحسبما أوضح المصدر ذاته إلى الفجر بأن قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم الثاني المتسبب في الحادث، وتم اقياده إلى مقر النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي.

وواصل، أن تقرير الطب الشرعي سوف يوضح تعاطي المتهم للمواد المخدرة، وقت وقوع الحادث، من عدمه، مشيرا "محدش يقدر يجزم بشئ دلوقتي" نافيا وجود أي علامات ظاهرية تشير إلى تعاطي المتهم لمواد مخدرة وقت القبض عليه.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة، بقوات الإنقاذ البري، لمساعدة الأجهزة الأمنية ورجال المرور في انتشال الجثث من حادث على الطريق الإقلييميي، إذ تبين أن الجثث عالقة، ومتراكمة فوق بعضها.

وكان 17 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب آخرين، إثر وقوع حادث مروع، مساء الأربعاء، بالطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين والمتوفيين إلى أقرب مستشفيات، والعمل على رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقى اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروع بالطريق الإقليمي، بالقرب من بوابة حلوان، ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وصحبتهم قوة أمنية برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بنحو 14 سيارة متوقفة على جانب الطريق بسبب دخول وقت الحظر.


"17 قتيلا وسائق هارب".. آخر تطورات حادث الطريق الإقليمي
"17 قتيلا وسائق هارب".. آخر تطورات حادث الطريق الإقليمي

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هروب سائق طريق الاقليمي حوادث الفجر الإنقاذ البري اخبار الحوادث

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