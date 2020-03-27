ابتسام الشهري: مستمرون في هذه المرحلة بـ التعليم عن بُعد

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية، ابتسام الشهري، أن الوزارة مستمرة في هذه المرحلة بـ التعليم عن بُعد، مؤكدة تشديد الوزارة في هذه الفترة على إكمال الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات.





وأشارت في الإيجاز اليومي خلال المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة ستستمر في عملية التعليم عن بعد وفق خط زمني محدد مسبقا، وهو التقويم الدراسي الحالي للاختبارات، ولديها خطط متعددة، وأن قرار تعليق الدراسة هو "حتى إشعار آخر"، مضيفة: ما قد يستجد سيتم الإعلان عنه في حينه.





وحول الاختبارات، قالت الشهري: حتى الآن الاختبارات ستكون في العاشر من شهر رمضان، وجاهزون لتنفيذ أي خطط، لدينا خطط أخرى بديلة مكتوبة ومبرمجة جاهزة للتنفيذ، وسيتم العمل وفق ما يستجد من أحداث وظروف، وهناك عدة خيارات جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بعد وفق التقويم الدراسي الحالي، أو وفق أي وقت تحدده الظروف القادمة، أو الاختبارات عن بعد لبعض المراحل التعليمية، أو الاختبارات بالحضور لبعض المراحل، إضافة إلى العديد من الخطط





ونوهت الشهري إلى أن الوزارة ستطلق في القريب العاجل منصة إلكترونية تطوعية تتيح لمنسوبي التعليم من طلاب ومعلمين فرصة المشاركة الحكومية، في الجانبين الصحي واللوجستي.