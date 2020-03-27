عاجل - رسالة مؤثرة من نجم الكرة المصرية بعد دخوله الحجر الصحي





دخل واحد من نجوم نادي الإسماعيلي الحجر الصحي اليوم الجمعة 27 مارس خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا.





ولم يكشف محمد مجدي مدافع نادي الإسماعيلي ما إذا كان تواجده داخل الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا أم كإجراء وقائي فقط.





ونشر محمد مجدي صورة له داخل الحجر الصحي اليوم وعلق عليها قائلا: "اللي بيحبني يدعيلي أنا فأوضه الحجر الصحي بطلب من كل الناس أنها تدعيلي".





ويتواجد نادي الإسماعيلي في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



