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روسيا تؤكد حالة إصابة بفيروس كورونا في إدارة "بوتين"

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف الكرملين وجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إدارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، وقالت الحكومة، إن الإجراءات المفروضة في موسكو لمحاربة الفيروس يجب أن تمتد عبر روسيا.

وقال الكرملين، إنه يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بعد إصابة أحد العاملين في الإدارة الرئاسية بالفيروس، مضيفًا، أن الشخص لم يتصل بـ"بوتين"، لكنه امتنع عن تحديد هويته، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، إن الإجراءات المعمول بها في موسكو لوقف انتشار الفيروس يجب أن تفرض في أنحاء البلاد وحث الروس على البقاء في منازلهم والامتناع عن جميع الرحلات باستثناء الرحلات الأساسية.

وأضاف: "ربما كنت تخطط في هذه الأيام لزيارة مركز تسوق، أو الدخول إلى مقهى، أو الذهاب إلى منتجع صحي، ولكن من المهم أن نفهم أن فيروس كورونا يأتي من هذه الرحلات، وأنك تصاب في أماكن مزدحمة".

كما أمر "ميشوستين" بإغلاق الشبكة الضخمة من الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية التي تديرها الدولة في البلاد من 28 مارس حتى 1 يونيو.

وقفز العدد الرسمي للحالات المؤكدة بمقدار يومي قياسي لليوم الثالث على التوالي، ليصل المجموع الكلي لروسيا إلى 1036. توفي أربعة أشخاص من الفيروس.

وأعلن "بوتين" أن الأسبوع المقبل أسبوعًا لا يعمل، وستغلق موسكو، المنطقة الأكثر تضررًا في البلاد، نهاية هذا الأسبوع جميع المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية باستثناء أولئك الذين يبيعون الأطعمة والأدوية، حتى الخامس من أبريل. وقد تم تعليق الرحلات الدولية.

لا تزال الدولة تهيمن على قطاع السياحة والترفيه المحلي الشامل في روسيا، وهو إرث من العصر السوفياتي. لا يزال الملايين من الروس يقضون عطلاتهم كل عام في الفنادق والمنتجعات والمنتجعات الصحية ومخيمات الأطفال التي تديرها الدولة.

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