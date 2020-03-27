رواد السوشيال ميديا يشنوا هجومًا على منظمة "هيومن رايتس"





هاجم رواد السوشيال ميديا منظمة إخوان "منظمة هيومن رايتس ووتش"، في رسالة قائلين: "لا يمكنكم إخفاء حقيقتكم، فجماعة الإخوان الإرهابية سيطرت ومازالت تسيطر على توجهاتكم وتستخدمكم لخدمة مخططاتها الهدامة؛ لبث الفوضى وعدم الاستقرار في مصر".





وتابعوا: "لقد كشفكم الشعب المصري منذ سنوات من أيام إعتصام ميدان رابعة الإرهابي المسلح عندما أطلقتم على الإرهابيين ،الذين حملوا السلاح ضد الشعب والدولة بالمعارضين والضحايا، وبعدها أطلقتم على الإرهابيين والمخربين والعملاء والخونة (المعتقلين - سجناء الرأي)".





وأضافوا: "يتذكر المصريون الشرفاء عندما أصدرتم بیاناتكم المفضوحة بإدانة إنفاذ الدولة المصرية والقضاء المصري العادل للقانون، والقصاص لحق الشهداء وأهاليهم من قتلة الشهيد هشام بركات (النائب العام المصري) بإعدام قاتليه الإرهابيين، ولكن المصريين لم يندهشوا عندما تأكدوا أن مسئولى الملف المصرى بالمنظمة المشبوهة الإخوانيين (إبراهيم عبد المنعم متولی - سلمى أشرف عبد الغفار)".





وأردفوا: "لم يفت الشعب المصرى فضيحة التمويل القطري المشبوه للمنظمة التي جسدتها الصورة، التي جمعت أمير قطر تميم، مع المدير التنفيذي للمنظمة كينث روث في مدينة نيويورك الأمريكية منذ 3 سنوات، كما عرف المصريون وجهكم الحقيقي الذي تمثله المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة المشبوهة سارة ليا واتسون، والتي يختبأ خلفها التمويل القطري وجماعة الإخوان الإرهابية".



