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كلوب: كرة القدم ليست أهم شئ في العالم

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:00 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حول كيفية قضاء لاعبي الفريق للفترة الحالية، والتي تشهد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وأدلي كلوب بتصريحات للموقع الرسمي لفريق ليفربول عبر الفيديو، حيث قال: "أنا بخير، جميعنا بحالة جيدة، نمر بأوقات صعبة، لكنها مثيرة في الوقت نفسه، حيث لم أتعرض لهذا الموقف من قبل".


وتابع: "ينتابني القلق بخصوص الوضع الحالي، توقفنا منذ أسبوعين فقط، ولكنها مرت كسنوات طويلة، خضنا ليلة صعبة أمام أتليتيكو، وقبلها فزنا على بورنموث وخسر مانشستر سيتي، وأصبحنا بحاجة لـ6 نقاط للتتويج فقط".

وحول هزيمة أتليتيكو مدريد أضاف: "كانت مباراة قوية، قدمنا مردوداً طيباً بغض النظر عن النتيجة، سجلنا أهداف وإستقبلنا أهداف أكثر، هذا هو الأمر بإختصار".

وأتم: "كرة القدم ليست أهم شئ في العالم، وظهر ذلك في الوقت الحالي، يجب أن نتكاتف لهزيمة كورونا، يجب أن نساعد الأطباء والمستشفيات التي تعالج المصابين بالمرض، هذا أهم شئ الآن".

وتم إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل القادم بسبب كارثة تفشي فيروس كورونا في العالم، وسط تكهنات شديدة بتمديد مدة الإيقاف حتى منتصف مايو.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتاج 6 نقاط فقط للتويج باللقب رسمياً.

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