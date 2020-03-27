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عاجل.. "فرانس برس" تعلن عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:59 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" تجاوز 25 ألف ضحية في العالم وأغلبهم في أوروبا.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 553 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 25 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 128 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس فرانس برس

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