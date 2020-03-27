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في ظل أزمة كورونا.. حسن شاكوش يتكفل بـ 50 أسرة لمدة شهر

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:30 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
لمياء علي
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شارك مؤدي المهرجانات حسن شاكوش متابعيه بمقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شاكوش من خلال الفيديو إن أزمة انتشار فيروس كورونا الحالية ستنتهي قريبًا وستمر بسلام، وتمنى لمحبيه أن يكونوا بخير.

وأعلن شاكوش عن تكفله برعاية 50 أسرة لمدة شهر من الآن وذلك من الأشخاص الذين تضرروا من الركود الاقتصادي التي سببته كورونا.

من جانب آخر، يستعد شاكوش للتعاون مع الفنان أحمد سعد من خلال أغنية جديدة حيث شارك سعد صورة له من الاستوديو وبرفقته شاكوش عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



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