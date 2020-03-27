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محمد هنيدي يوجه رسالة لجمهوره بخصوص المواد الغذائية

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:58 م
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محمد هنيدي
محمد هنيدي
ولاء عبد الناصر
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وجه الفنان محمد هنيدي رسالة إلى جمهوره بخصوص المواد الغذائية وذلك خلال برنامج "من غير كورونا"، الذي يذاع على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، الساعة الرابعة والنصف مساءً.


وقال "هنيدي" عبر بث مباشر لكل جمهوره "المواد الغذائية مش هتخلص الدولة طمنتنا إن عندنا مخزون عظيم وواحدة، هانت وقربت وإن شاء الله نحتفل بشفاء كل اللي اتصابوا وبانتهاء الفيرس".


"من غير كورونا" إنتاج ديجيتال ستوديو وتقدمه بسنت الحسيني، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع فيس بوك، وسوف يُعرض أيضاً على صفحة ديجيتال ستديو على موقع فيسبوك.

على سياق آخر آخر أعمال هنيدى مسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

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