متحف محمد ناجي الفني يطلق خدمة جديدة "الرسائل الثقافية".. التفاصيل الكاملة

اطلق متحف محمد ناجي الفني، خدمة جديده لجمهور الفن والثقافة، بعنوان "الرسائل الثقافية"، وذلك حرصًا من ادار المتحف على دعم الدولة في الحد من الزحام والتكدس في الشوارع والاماكن العامة، فضلًا عن توفير معلومة صحيحة مكتملة حول المتحف وتاريخه وفنانه واسلوبه والتراث الفنى الموجود بالمتحف.





حيث يتم التواصل مع الجمهور من خلال الصفحة الرسمية للمتحف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتبدأت الرسالة الأولى بعنوان "معنى كلمة متحف"، حيث نصت الرسالة على المعنى الاتي: "المتحف هو مكان يجمع التراث الإنسانى والطبيعى ليحافظ عليه ويصونه ويعرضه بغرض التعليم والثقافة ويساعد على تطوير المعرفة الانسانية عن طريق قراءة وفهم التراث الحضارى، وتتعد اشكالها ما بين الاثرية والقومية والعلمية والتعليمية والفنية".





وجدير بالذكر أن متحف محمد ناجي الفني، اطلق مؤخرًا مسابقة تحت عنوان "روسيا في عيون مصرية"، للتعرف على الثقافة الروسية وفنونها ومظاهرها الجمالية، وتستهدف الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية أي في السادسة من العمر وحتى المرحلة الجامعية في الـ21 من العمر.





كما تهدف المسابقة إلى دعم دور المتحف في التواصل المجتمعي مع مؤسسات المجتمع، وإكساب النشئ الجديد الاهتمام بالتراث المتحفي من خلال الاشتراك في الفعاليات المتحفية، وإكساب الفئات المشاركة من النشئ الجديد والشباب للمشاركة والتنافس في مجال الفن التشكيلي واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها.



