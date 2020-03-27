بسبب كورونا.. هاني شاكر يطرح دعاء جديد على "يوتيوب"

طرح الفنان هاني شاكر، دعاء جديد له يحمل أسم "أدعوا لمصر"، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وقد تم تسجيله لهذا الدعاء، بسبب ما تمر به مصر وشعبها من أزمة هذا الوباء المميت الذي يدعى "كورونا".



وتناول الدعاء هذه الكلمات: "يارب مصر أحميها.. يارب بارك فيها..دي بلدنا الغالية".



وفي سياق أخر يعيش العالم بأسره حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.