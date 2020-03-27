التزام المحال والأسواق بقرارات الحظر الكلي في البحيرة (صور)

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، التزام المحال والمطاعم والكافيتريات ودور المناسبات والأسواق بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة، في حين واصلت المخابز ومحال البقالة والصيدليات المتواجدة خارج المراكز التجارية عملها طبقا لقرار الحظر الذي يستثناها.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف كافة الأعمال الوقائية الخاصة بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بالقرى والمراكز على حد السواء بالتزامن مع جهود قطاع النظافة برفع كافة التراكمات ونقلها للمقالب الوسيطة ومصانع التدوير مع استمرار فض وغلق كافة الأسواق بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات والجهود الاستباقية والاحترازية التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأطقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائى، فضلًا عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دوري.





وحرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية التي تقضي على الفيروسات والجراثيم والبكتريا بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس وتوفير المناخ الآمن للمواطنين.





ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالسلوك الايجابي لدى مواطني المحافظة الذي يعكس وعي وحرص كبير للالتزام بتنفيذ كافة القرارات الاحترازية التي تقوم بها الدولة حرصا على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شوارع مدن وقرى المحافظة شهدت حاله من الالتزام بحظر التجوال وسط تواجد شرطي لتطبيق القرارات ضد المخالفين.



