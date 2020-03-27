نشرة حوادث "الفجر": جثتان في القاهرة.. وإنقاذ 34 مواطنا بالسلام

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:





الحماية المدنية تنقذ 34 مواطنا بعد انهيار جزئي بعقار بالسلام

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إستخراج 34 شخصا كانوا محتجزين داخل عقار نتيجة إنهيار سلم العقار محل سكنهم، وللتفاصيل اضغط هنا





بـ14 كيلو مخدرات.. ضبط أكبر تاجر مخدرات في الاسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 12،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، وللتفاصيل اضغط هنا





"17 قتيلا وسائق هارب".. آخر تطورات حادث الطريق الإقليمي

يكثف رجال مباحث الجيزة، من جهودهم لتحديد مكان هروب السائق المتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في الحادث المروع الذي شهده الطريق الإقليمي أول أمس الأربعاء، وسرعة القبض عليه ، وللتفاصيل اضغط هنا





النيابة تصرح بدفن شقيقين سقطا من أعلى سطح عقار بحدائق القبة

صرحت نيابة حدائق القبة الجزئية بدفن جثمان شقيقين سقطا من أعلى سطح عقار بالطابق السادس، بمنطقة سكة الوايلي، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، وللتفاصيل اضغط هنا



