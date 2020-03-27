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الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:30 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، خروج عدد من المواطنين بأعداد فردية على كورنيش البحر، فيما تواجد بعض الأفراد داخل الشواطئ العامة والمميزة، للتريض والصيد على الكورنيش.

وفي ذات الوقت اختفت التجمعات الكبيرة، في أول جمعة من قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات العامة يومي الجمعة والسبت.

فيما تابع الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ عبدالرحمن نصار وكيل المديرية الأوضاع فى المحافظة من خلال غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات الفرعية التابعة لها لمتابعة المساجد، والتأكد من إغلاقها وقت الجمعة ورفع الآذان بصيغة النوازل مع زيادة لفظ (ظهرًا).

وقال الشيخ خشبة إن الإدارات الفرعية بمفتشيها وأئمتها وعمالها قد كثفوا المرور وقاموا بواجبهم، وإن الأوضاع مستقرة والأوقاف لن تتوان عن بذل أي جهد للحفاظ على بيوت الله، ولن تتهاون مع أي مقصر أو متقاعس.

وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد".

غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات. 

وأعلنت الحكومة غلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادى الليلية، وقف وسائل النقل العامة والخاصة خلال فترة الحظر

وحظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على من يخالف القرارات الأخيرة.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولات ميدانية مكبرة، بمنطقتي محطة الرمل والمنشية بنطاق حي وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق، والذي تم تنفيذه بدءا من اليوم الأربعاء من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مؤكدا أن تلك القرارات تأتي حرصا علي مصلحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

كما تابع المحافظ مع الجهات المعنية تنفيذ قرار غلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية"، والتي تم غلقها ابتداءً من من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار ٢٤ ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.



الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)
الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)
الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)
الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)
الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)
الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)
الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)
الإسكندرانية يلجئون إلى الكورنيش في أول جمعة من الحظر (صور)

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