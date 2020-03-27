بعد اشتباه إصابته بـ"كورونا".. حقائق وأرقام من مسيرة محمد مجدي مدافع الإسماعيلي

أعلن النادى الاسماعيلى الاشتباه في إصابة محمد مجدي مدافع الدراويش بفيروس كورونا المستجد covid - 19 حيث تعرض اللاعب لوعكة صحية وارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ودخل الحجر الصحى لإجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.





ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" وعلق عليها: " اللي بيحبني يدعيلي أنا في أوضة الحجر الصحي بطلب من كل الناس إنها تدعيلي".





وينتظر مدافع الإسماعيلي نتائج التحاليل الخاصة به للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه، خاصة وأن اللاعب عاد من المغرب مؤخرًا بعد إلغاء مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار الوباء في معظم دول العالم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه محمد مجدي مدافع الإسماعيلي خلال مسيرته الكروية:-





محمد مجدي من مواليد 7 يوليو لعام 1993 يبلغ عمره 26 عامًا، ويعد من المدافعين المميزين في الكرة المصرية، بداية بزوغ نجمه في عالم الساحرة المستديرة كان مع فريق المصري البورسعيدي، ولعب معه 35 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3082 دقيقة، وسجل 6 أهداف وحصل على 7 إنذارات.





تألق مجدي مع المصري البورسعيدي جعله محط أنظار العديد من الأندية ولكن نجح الزمالك في الحصول على خدماته موسم 2015 / 2016 مقابل 5 ملايين جنيه بخلاف إعارة أحمد سمير للنادي البورسعيدي لمدة موسم واحد.





خاض محمد مجدي 10 مباريات رفقة الزمالك، حيث شارك في 6 مباريات بالدوري الممتاز، ومباراة بكأس مصر، ومباراتين بالبطولة العربية، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 808 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، وتوج بكأس مصر مع الفريق موسم 2017 / 2018، ورحل عن القلعة البيضاء بعد تراجع مستواه وابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.





انتقل مجدي لصفوف نادي الإسماعيلي موسم 2018 / 2019، وشارك مع الدراويش في 38 مباراة في مختلف البطولات، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري المصري، مباراتين بكأس مصر، 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، 4 مباريات بالبطولة العربية، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3277 دقيقة.





سجل اللاعب هدف وحيد رفقة الإسماعيلي، وحصل على 8 إنذارات وبطاقة حمراء وحيدة.





انضم محمد مجدي لمنتخب مصر عام 2016 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر وخاض معه مباراة وحيدة لمدة 11 دقيقة أمام منتخب ليبيا وديًا، انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون مقابل.



