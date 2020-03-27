بشرى للجماهير.. الأهلي يقترب من الإبقاء على الساحر

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الجمعة 27/مارس/2020 - 05:29 م
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بوابة الفجر
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بات رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، والمعار من فريق هيدرسفيلد قريبًا من البقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي الإنجليزي يدرسون الموافقة على طلب الأهلي بتجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق المُعار لمدة ثلاثة أشهر أو حتى نهاية الموسم الكروي الذي تأجل محلياً وأفريقياً بعد أن تسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الكروي في العالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.

وكشف رمضان صبحي أثناء ظهوره الأعلامي الأخير برغبة الأهلي في تجديد إعارته عدة أشهر أو حتى نهاية الموسم المحلي والأفريقي الحالي ويدرس النادي الإنجليزي الموافقة على طلب الأهلي.

وخاطب مسئولو الأهلي نظرائهم في هيدرسيفيلد طالبوهم فيه بتجديد إعارة رمضان صبحي التي تنتهي في 30 يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء الموسم الحالي الذي قد يمتد لشهر أغسطس المقبل وذلك حتى يستطيع النادي الإستفادة من صبحي حتى نهاية الموسم الحالي وألا تنتهي الإعارة يوم 30 يونيو كما هو مُقرر في عقد الإعارة بين الناديين.

ويرى مسئولو الاهلي أن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله يجب أن يلقى موافقة من النادي الأنجليزي بتجديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم خاصة وأنه عاني من إصابة طويلة حرمت الفريق من جهوده لمدة 100 يومًا تقريباً وتحديداً منذ يوم 17 ديسمبر الماضي عندما أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية في أحد تدريبات الفريق ولم يشارك منذ ذلك الوقت مع المارد الأحمر.

وتوقف النشاط الرياضي فى العالم كله منذ عدة أسابيع وتم تجميد المسابقات المحلية والعالمية حتى نهاية مارس الجاري وربما يمتد هذا التأجيل لعدة أسابيع قادمة مثلما حدث في الدوري الإنجليزي الذي تم تأجيل عودته مرة أخرى لنهاية شهر أبريل المقبل.

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